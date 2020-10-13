Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor
Uzun süredir Fikret Orman'la arası kötü olan Ahmet Nur Çebi, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı Divan Kurulu'nda Orman'ın ihracını isteyecek.
|13 Ekim 2020 12:10
|+Aa- Yazdır
Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde Fikret Orman ile ters düşen ve istifa eden Ahmet Nur Çebi, daha sonra seçime adaylığını koymuş ve başkan seçilmişti.
Her fırsatta Orman'ı eleştiren Çebi, Abdullah Avcı ile yaptığı sözleşmeden dolayı eski başkana bir hayli kızgın.
ÜYELİKTEN İHRAÇ EDİLMESİNİ İSTEYECEK
Sözleşmede Avcı'ya tazminatsız istifa hakkı tanıyan ve Beşiktaş'ı yüklü miktarda tazminat konusunda çaresiz bırakan eski yönetime büyük tepki gösteren Çebi, önümüzdeki ay yapılacak Divan Kurulu toplantısında Fikret Orman'ın, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı ihracını isteyecek.
Diğer yöneticilerin de bu konuda Çebi'ye tam destek verdiği öğrenildi.
Kaynak: Kral Spor
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|TFF seyirci kararını açıkladı
10 Ekim 2020 17:49
|Marcao'dan milli futbolcuya tokat!
10 Ekim 2020 09:49
|17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı ikinci oldu
09 Ekim 2020 22:11
|Süper Lig'de 'ithalat' çok, 'ihracat' neredeyse yok
08 Ekim 2020 15:24
|Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
08 Ekim 2020 06:10
|Almanya-Türkiye maçında gol düellosu
07 Ekim 2020 23:39
|Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya
07 Ekim 2020 20:10
|Bilal Kısa futbolu bıraktığını açıkladı
05 Ekim 2020 22:12
|Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak
05 Ekim 2020 13:47
|Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı
04 Ekim 2020 21:16