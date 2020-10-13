Meclis Başkanı Şentop'tan Berberoğlu açıklaması
|13 Ekim 2020 12:30
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun vekilliğe iade edilmesi çağrılarına yanıt verdi. Şentop, çağrıya olumsuz yaklaştı.
Meclis'te yaptığı açıklamada AYM'nin verdiği kararın kesin hükmü ortadan kaldırmadığını savunan Şentop, yeniden yargılama sonucunda verilecek kararı beklemek gerektiğini söyledi.
Şentop, kesin hükmün kaldırılması halinde yeniden değerlendirme yapılabileceğini söyledi.
Erken seçim tartışmalarına da değinen Meclis Başkanı, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye'de bundan sonra seçim zamanında yapılır."
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