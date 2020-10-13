Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
|13 Ekim 2020 12:56
|+Aa- Yazdır
Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınların söndürüldüğü anımsatıldı.
Yangınlarda yaklaşık 8 hektar orman örtüsünün zarar gördüğü belirtilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polise kafa atan tacizciden şok sözler!
13 Ekim 2020 13:20
|Sahte içkiden ölenlerin sayısı 6 ilde toplam 42'ye yükseldi
13 Ekim 2020 12:17
|İzmir'de sahte içkiden18 kişi öldü
13 Ekim 2020 12:16
|İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
13 Ekim 2020 12:14
|Güvenlik görevlisi kendi yaptığı içkiden öldü
13 Ekim 2020 12:13
|Zimmetine 1,5 milyon lira geçiren banka çalışanı yakalandı
13 Ekim 2020 12:01
|Mersin'de sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti
13 Ekim 2020 11:52
|AYM, FETÖ'nün sohbet imamı Eroğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi
13 Ekim 2020 11:48
|Isparta'da 23 yaşındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü
13 Ekim 2020 11:37
|Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirildi
13 Ekim 2020 10:54