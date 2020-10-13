Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
|13 Ekim 2020 12:59
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Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 407'nci gününe girdi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yayladan 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Hazal için Diyarbakır'a gelen baba Mustafa Kaya da oturma eylemine dahil oldu.
Baba Kaya, içecek su getirmek için yanlarından ayrıldıktan sonra haber alamadıkları kızının önce kaybolduğunu düşündüklerini söyledi.
Bir süre sonra gelen bir telefonla evladının PKK tarafından götürüldüğünü anladıklarını belirten Kaya, "Gitti, geri gelmedi. Kızımı kaçırdılar. Bir kez yeni gittiği zaman beni aradı. Telefonu kaldırdığımda ağlıyordu. 'Kızım seni kaçırdılar değil mi?' dedim. Yanındaki kişi bana 'Sen kızına cesaret vereceğine, onu ağlatıyorsun. Sen nasıl babasın?' dedi ve telefonu yüzüme kapattı." diye konuştu.
Şimdiye kadar ailelerine kavuşan çocukların kendisini ümitlendirdiğini anlatan Kaya, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
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