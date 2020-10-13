Muvazzafların da olduğu 9 şüpheliye FETÖ'den gözaltı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 zanlı gözaltına alındı
|13 Ekim 2020 13:21
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 9 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 4 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilmiş 2 öğretmen, özel sektörde çalışan öğretmen, emekli asker ve meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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