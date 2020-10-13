Polise kafa atan tacizci... Psikolojik sorunlarım var
|13 Ekim 2020 13:20
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. ATM'den para çeken N.A. adlı kadının yanına gelen U.I. (42), iddiaya göre, önce taciz etti ardından 2 bin lirasını gasbetmeye çalıştı. Parayı vermemek için direnen N.A.'nın bağrışlarını, bölgede devriye gezen polis ekipleri duydu.
Ekipler, hemen U.I.'ya müdahale etti. Bu sırada U.I., polis memuruna kafa atarak, kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle U.I., ters kelepçe uygulanarak, gözaltına alındı. Saldırganın yaraladığı polis memuru, sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.I. ise emniyete götürüldü.
U.I.'nın polis memuruna kafa attığı ve gözaltına alındığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis memurunun, U.I.'nın yanına yaklaştığı, bu sırada saldırganın polise kafa attığı anlar yer alıyor.
U.I., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. U.I.'nın, emniyette verdiği ifadede, "Psikolojik sorunlarım var, bu yüzden tedavi görüyorum. Doktor en son ilaç verdi ama ben o ilaçları kullanmadım. Kimseyi taciz etmek istemedim. Yolda hızlı hızlı yürürken kadına çarptım. Taciz etmek gibi bir niyetim yoktu. Ben ne olduğunu anlamadım. Polis memuru da 2 defa kolumu tutunca sinirlenip kafa attım. Böyle olsun istemedim, pişmanım" dediği öğrenildi.ATM gaspçısı, polise kafa atıp dudağını patlattı
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