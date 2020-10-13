1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EGM'den sahte alkol açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü: Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir
 13 Ekim 2020 13:32
+Aa- Yazdır
EGM'den sahte alkol açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü son günlerde sahte alkolden artan ölümlere ilişkin açıklama yaptı.

EGM tarafından yapılan açıklama;

Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince 2020 yılında 1.483 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda 2.242 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 215.285 şişe ile 606.706 litre sahte/kaçak alkollü içki ele geçirilmiş ve 128 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde ölüm olayları yaşanmıştır. Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklanmıştır.

Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir, Mersin ve İstanbul KOM Birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tespit edilen 2 depoya yönelik 12.10.2020 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda 10.505 litre etil alkol, 1.550 adet boş bidon, 1.000 adet kapak, 3 adet içki üretim makinası ve çok sayıda sahte etil alkol etiketi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlarla etil alkolün piyasaya dağıtılması engellenerek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Birimlerince ölüm olayları sonrasında 5- 11/10/2020 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 16.737 litre etil alkol, 3.253 litre ile 2.495 şişe sahte alkollü içki ele geçirilmiştir.

Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalar ve elde ettiğimiz bulgular sonucunda; marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırmak suretiyle içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığı anlaşılmıştır.

Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 7 ilde 43 kişiye yükseldi
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Güreşçi genç, sosyal medyadan 'veda' yazısı paylaşıp kendini vurdu
13 Ekim 2020 15:05		 Sahte içkiden ölenlerin sayısı 7 ilde 43 kişiye yükseldi
13 Ekim 2020 14:08
Polise kafa atan tacizci... Psikolojik sorunlarım var
13 Ekim 2020 13:20		 Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
13 Ekim 2020 12:56
İzmir'de sahte içkiden18 kişi öldü
13 Ekim 2020 12:16		 İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
13 Ekim 2020 12:14
Güvenlik görevlisi kendi yaptığı içkiden öldü
13 Ekim 2020 12:13		 Zimmetine 1,5 milyon lira geçiren banka çalışanı yakalandı
13 Ekim 2020 12:01
Mersin'de sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti
13 Ekim 2020 11:52		 AYM, FETÖ'nün sohbet imamı Eroğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali tespit etmedi
13 Ekim 2020 11:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - İstinaf, Sözcü Gazetesi davasında verilen kararları uygun buldu15:00 - PTT binasında koronavirüs paniği14:55 - Facebook, Holokost'u inkar eden paylaşımları yasaklayacak14:51 - Antalya'da düğün konvoyunda yine silahlar konuştu14:41 - Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' gafı!14:39 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski HSYK üyesi Şen'in hapis cezasını onadı
14:38 - Dünyanın en büyük yatırım fonu kurucusundan 'dolar' çıkışı14:34 - Belediye personelinde virüs çıktı, temaslıları karantinaya alındı14:30 - Bilecik'te kamusal alanlarda piknik yasağı14:27 - Pamukkale Turizm'in konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi14:19 - 'Remdesivir' alan korona hastaları 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileşiyor14:14 - Bu hastalık dünyada sadece 4 kişide var
14:09 - Memurun istifasında hangi tarih esas alınmalı?14:08 - Sahte içkiden ölenlerin sayısı 7 ilde 43 kişiye yükseldi14:05 - 'Rahat nefes almak için 6-8 saat yüz üstü yattım'14:03 - İade.com ile alışverişinizden para iadesi alın13:58 - Bakan Pakdemirli: Yanan alanların tamamı ağaçlandırılacak
13:52 - 1 öğrenci ile 2 öğretmende korona çıktı, sınıflar karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
AÖF vize sınavları online yapılacak
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!
5 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe youtube katıl 2
hayallerin peşinden koşmak 1
ne giysem sendromu 4
karoten 1
2020 nba final serisi 1
alayiş 1
Kuşing Sendromu 1
nemesis 1
23 nolu sgk kodu ile işten çıkarılma 1
şambali 1
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam