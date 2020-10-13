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1 öğrenci ile 2 öğretmende korona çıktı, sınıflar karantinaya alındı

Karabük'te kent genelinde son 1 hafta içinde pozitifli vak'a sayısında yaşanan artışlar sonucu bir öğrenci ve 2 anasınıfı öğretmeninde koronavirüs tespit edilince, sınıflarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler karantinaya alındı
 13 Ekim 2020 13:52
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1 öğrenci ile 2 öğretmende korona çıktı, sınıflar karantinaya alındı

Karabük'te kent genelinde son 1 hafta içinde pozitifli vak'a sayısında yaşanan artışlar sonucu bir öğrenci ve 2 anasınıfı öğretmeninde koronavirüs tespit edilince, sınıflarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenler karantinaya alındı.

Karabük'te Şehit Metin Arslan İlkokulu öğrencisinde yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları filyasyon çalışması sonucunda öğrencinin sınıfındaki 11 öğrenci ve bir öğretmeni teste tabi tuttu. Yapılan testleri negatif çıkan 11 öğrenci ve öğretmen tedbir amaçlı evlerinde 14 günlük karantinaya alındı.

2 anasınıfı öğretmenin testi pozitif çıktı

Öte yandan kentte eğitim ve öğretimin devam ettiği iki anasınıfı öğretmenin de yapılan testleri pozitif çıktı. Öğrencilerin yapılan testlerinin ise negatif çıkmasının artından her iki anasınıfı öğrencileri de tedbir amaçlı karantinaya alındı.
İhlas Haber Ajansı
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