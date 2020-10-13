1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: Yanan alanların tamamı ağaçlandırılacak

Bakan Pakdemirli: Yanan alanların 1 metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır
 13 Ekim 2020 13:58
+Aa- Yazdır
Bakan Pakdemirli: Yanan alanların tamamı ağaçlandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanların anayasal koruma altında olduğunu belirterek, "Yanan alanların 1 metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'da 5 Eylül'de Samandağ ilçesinde, 9 Ekim'de ise Belen ilçesinde çıkan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü kaydederek, bu yangınlarda binlerce ağacın ve yaban hayatının kaybedildiğini bildirdi.

Kimi vatandaşların ev, iş yeri veya eşyasının zarar gördüğüne işaret eden Pakdemirli, "En büyük tesellimiz vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi olmuştur. Her iki yangının da söndürülmesinde canla başla çalışan orman yangınları ile mücadele ekiplerimiz başta olmak üzere, bizlerle birlikte olan vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye'deki diğer yangınlarda olduğu gibi Hatay'daki yangınlarda da vatandaşların duyarlılığının takdire şayan olduğunu belirterek, özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla ülkesine, toprağına, memleketinin yeşil dokusuna sahip çıkan ve bu maksatla kampanya başlatan kurum ve kuruluşlardan spor kulüplerine, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, sanat camiasına ve bütün vatandaşlara ayrı ayrı teşekkür dileklerini iletti.

Yanan alanların 1 metrekaresinin dahi başka bir amaçla kullanılmayacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır. Yanan orman alanları Anayasa'mızın 169'uncu maddesi gereği yeniden ağaçlandırılmak zorunda ve anayasal koruma altındadır. 2019 yılında ülke genelinde 333 milyon, Hatay'daki ormancılık faaliyetlerinden sorumlu olan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 1 milyon 333 bini Hatay'da olmak üzere 13 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur. Hatay'da 2020 yılında yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanacaktır."

- "Kasım ayı ile ilk fidanların dikilmesi planlanmaktadır"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de fidan dikim mevsiminin henüz başlamadığına işaret ederek, kasım ayı ile ilk fidanların dikilmesinin planlandığını duyurdu.

Ayrıca her bir bölgenin farklı iklim yapısı ve ekosistemi mevcut olduğundan bu alanların yeniden ağaçlandırılmasında hangi tür ve vasıfta fidanların kullanılacağını da Orman Genel Müdürlüğü tarafından planlandığını ve hazırlıklarını yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, "Hatay'da yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, #GeleceğeNefes kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalara katkı sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olmasının, ağaçlandırma çalışmalarının başarısı açısından önem arz ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, "İhtiyaç duyulması halinde Orman Genel Müdürlüğümüz Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığımızla ve 'ogmbasin@ogm.gov.tr' adresi ile iletişim sağlamaları önem arz etmektedir. Bununla birlikte, ülkemizdeki orman yangınları konusunda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımızı sadece Hatay'da değil, kendi illerinde de 11 Kasım 2020 tarihinde '#Geleceğenefes' kampanyasında fidan dikmeye, geleceğimize nefes olmak için tüm halkımızı ağaçlandırma çalışmalarına davet ediyorum." çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PTT binasında koronavirüs paniği
13 Ekim 2020 15:00		 THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi
13 Ekim 2020 13:17
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
13 Ekim 2020 12:59		 Aydın Tabip Odası Başkanı koronadan hayatını kaybetti
13 Ekim 2020 12:56
Muhittin Böcek'in sağlık durumu hala kritik
13 Ekim 2020 12:42		 Meteorolojiden sağanak uyarısı
13 Ekim 2020 12:28
İlçe Milli Eğitim Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı
13 Ekim 2020 11:54		 Metil alkol cilde temas ettiğinde dahi zehirlenmeye yol açabiliyor
13 Ekim 2020 11:10
Kovid-19'da en hızlı bulaş riski aile içinde ortaya çıkıyor
13 Ekim 2020 11:06		 Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü
13 Ekim 2020 10:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - İstinaf, Sözcü Gazetesi davasında verilen kararları uygun buldu15:00 - PTT binasında koronavirüs paniği14:55 - Facebook, Holokost'u inkar eden paylaşımları yasaklayacak14:51 - Antalya'da düğün konvoyunda yine silahlar konuştu14:41 - Kılıçdaroğlu'ndan '10 Kasım' gafı!14:39 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski HSYK üyesi Şen'in hapis cezasını onadı
14:38 - Dünyanın en büyük yatırım fonu kurucusundan 'dolar' çıkışı14:34 - Belediye personelinde virüs çıktı, temaslıları karantinaya alındı14:30 - Bilecik'te kamusal alanlarda piknik yasağı14:27 - Pamukkale Turizm'in konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi14:19 - 'Remdesivir' alan korona hastaları 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileşiyor14:14 - Bu hastalık dünyada sadece 4 kişide var
14:09 - Memurun istifasında hangi tarih esas alınmalı?14:08 - Sahte içkiden ölenlerin sayısı 7 ilde 43 kişiye yükseldi14:05 - 'Rahat nefes almak için 6-8 saat yüz üstü yattım'14:03 - İade.com ile alışverişinizden para iadesi alın13:58 - Bakan Pakdemirli: Yanan alanların tamamı ağaçlandırılacak
13:52 - 1 öğrenci ile 2 öğretmende korona çıktı, sınıflar karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
AÖF vize sınavları online yapılacak
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!
5 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arife çiçekleri 1
çingene pilavı 1
virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek 4
çaycı izin aldığında yaşananlar 2
med-czr 1
Tarık Minkari 1
maşallah dediği 3 gün yaşamaz 3
kahvaltıyı iş yerinde yapmak 2
replika 1
peşkeş 1
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam