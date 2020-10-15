Akdeniz'de güzel bir yayla... Melikler

Yayla denince akla hep Doğu Karadeniz bölgesi gelir ama Yörüklerin yüzlerce yıldır yaşadığı Torosların yaylaları hep unutulur. Sadece çevre illerden gelenler arasında meşhur olan Melikler Yaylası artık ülkenin dört bir yanından da tanınmaya başladı. Isparta'nın bu güzel noktası hakkındaki her şey bu yazımızda olacak.

MELİKLER YAYLASI- DEDEGÖL DAĞI

Melikler Yaylası aslında Kızıldağ Milli Parkı'nın bir parçası. Isparta' nın Aksu ilçe ile Yenişarbademli ilçelerinin arasında bulunuyor. Yayla tam karşısında bulunan heybetli Dedegöl Dağı'na karşı uzanıyor. Dağın adı Dedegöl fakat zirvesinin adı Dedegül olarak geçiyor. Melikler ve Dede isimlerini ise yerel kişiler, burada bir çok ulvi insanın yaşaması ile açıklıyor. İnsana huzur veren ve izole bir yaşam sunan bu yayla geleni öyle etkiliyor ki, dönme mecburiyeti olmayan herkes burada planından daha fazla kalıyor.

Karaçam, kızılçam hakimiyetindeki ormanlarla örtülü yaylanın dağa bakan sırtlarında anıt ağaç denecek kadar büyük karaçamlar bulunuyor. Ortalama yaşları 300'ü geçen bu ağaçlara iki kişi sarılsa dahi eller kavuşmayabiliyor.

MELİKLER YAYLASINDA GÖRÜLECEK YERLER

PINARGÖZÜ MAĞARASI

Yayla'nın hemen 2.5 km aşağısında bulunan bu mağara bildiğiniz mağaralar gibi değil. Normalde bir mağara gezilebilir fakat burası gezilemiyor. Uzun süredir içine giriş yasak. İçerisinde birkaç göl dahi bulunan mağaranın sonu bilinmiyor fakat Torosları boydan boya aştığı düşünülüyor.

Mağaranın bulunduğu çevre ise piknik alanı. Buraya gelen misafirler mağaradan çıkan derenin kenarında piknik yapıyorlar. Mağaranın suyu ise dillere destan. İçerisinde durabilme süresi saniyelerle sınırlı. Türkiye'nin en soğuk sularından biri buradan çıkıyor. Bunun üzerine mağaranın içerisinden de sürekli bir rüzgar esmekte ve bu da epey soğuk. Isparta'nın çevre ilçelerinin tüm içme suyu da buradan karşılanıyor. İhtiyaç halinde Isparta şehir merkezine kadar da su ulaştırılabiliyor. İçtikçe doyamayacağınız suyundan mutlaka tatmalısınız.

ZİRVE

Dedegül zirvesi bölgeye birçok doğa ve yürüyüş severin de gelmesini sağlıyor. Çevre illerdeki bir çok yürüyüş grubu burada zirve yürüyüşleri düzenliyor. Bu yürüyüşler genel olarak sabah saat 4'te başlıyor. Yaklaşık 4.5 saatlik yürüyüş ile 1700 metre rakımdan 3000 metreye çıkılıyor. Yürüyüşü bireysel olarak yapmak isteyenler de patikayı izleyerek bu yürüyüşü rahatlıkla yapabilirler.

YEŞİLGÖL

Kondisyonu biraz daha düşük olan yürüyüşçüler için 2400 rakımda bulunan Yeşilgöl tepeside güzel bir alternatif. Zirve yoluna gitmeden tepenin sağındaki patikaları takip edip yaklaşık 3 saatte göle ulaşabiliyorsunuz. Birçok buzul gölünün aksine altındaki yeşillikten dolayı rengi yeşil olan gölün suyu ise her daim serin. Harika manzaralarla dolu bir yürüyüş sizleri bekliyor.

YAKA KANYONU

Yaka Kanyonu, Melikler Yaylası'ndan 8 km uzaklıkta bulunuyor. Yaylanın dağa bakan yamacından inince sağa dönerek yolu takip ediyorsunuz. Yola birkaç orman yolu bağlanıyor fakat istikameti en doğrusal ve en düzgün olanı takip etmelisiniz. En sonunda bir çeşmeye(yalak) geleceksiniz. Sol tarafında ise tabelayı göreceksiniz. Tabelanın hemen yanından girerek kanyona ulaşabilirsiniz. Kanyonun daraldığı noktaya kadar da su kenarından bir süre yürümeye devam etmeniz gerekiyor.

Kanyonu deniz ayakkabısı veya kanyon ayakkabısı olarak geçen ayakkabılarla yürümenizi tavsiye ediyoruz. Normal bir terlik veya ayakkabı ile kanyon geçişini yapamazsınız. Kanyon geçişi esnasında su seviyesi mevsimsel olarak değişiyor olsada yaz döneminde en derin noktası bel seviyesinde oluyor. Serin sulara girip çıkacağınız bir yürüyüş olacak.

Kanyon sonunda tepeye çıkıp tepeden çeşmenin olduğu yere yürüme şansınız var fakat yolun sonundaki havuzu aşmanız gerekiyor. Önceden burada bir merdiven varmış fakat 2020 Temmuz ayında yoktu. Bu sebeple kanyonu geri yürümek gerekti.

Toplamda gidiş ve gelişi hesaba katınca 9 km'lik bir yürüyüş sizi bekliyor olacak. Bu da hızınıza bağlı olarak ortalama 4 saat sürüyor.

MELİKLER YAYLASINDAKİ İMKANLAR

Yaylada bilmeniz gereken en önemli şey telefonların çok az çekmesi. Hatta öyle ki bir iki noktayı keşfetmezseniz hiç çekim gücü yok.

Yaylada market veya restoran yok. Tuvalet yok. 3 adet içilebilir çeşme var. Diğer bütün ihtiyaçlarınızı kendiniz gelirken yanınıza almış olmalısınız.

Çok zor durumda kaldığınızda burada size yardımcı olacak kişi ise yaylanın aşağısında siyah kıl çadırında yaşayan namı diğer Mehmet Çavuş'tur. Aslem Serikli bir Yörük olan Mehmet Çavuş buraya gelen herkese (haftasonu kalabalığı hariç) gelir ve kendini tanıtır. Size burada bir çok konuda yardımcı olacak bilgili ve Yörük kültürünü yaşatan nadide bir büyüğümüzdür kendisi.

MELİKLER YAYLASINA NASIL GİDİLİR?

Melikler Yaylası, Isparta'nın Aksu ilçesinde yer alıyor. Bölgenin genel olarak adı Kızıldağ Milli Parkı olarak geçmekte. Yaylaya hangi yönden gelirseniz gelin inanılmaz manzaralı bir yolculuk sizleri bekliyor olacak.

Melikler Yaylası'nın bazı merkezlere uzaklıkları şöyle;

- Isparta 95 km

- Antalya 184 km

- Alanya 240 km

- Konya 160 km

- Ankara 360 km

- Bursa 480 km

- İzmir 487 km

- İstanbul 630 km