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Pamukkale Turizm'in konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi

Yarım asırdan fazla süredir kara yolu ulaşımının en köklü markalarından biri olan Pamukkale Turizm'in grup şirketi olan Pamukkale Turizm Seyahat Ltd. Şti'nin 27 Ekim 2018'de ilan ettiği konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi.
 13 Ekim 2020 14:27
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Pamukkale Turizm'in konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi

Geçen ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında, alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 99'unun olumlu oyunu alan şirketin konkordato projesi, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada tasdik edildi.

2018 yılında nakit sıkışıklığı yaşayan firmaya konkordato talebi sonrasında mahkeme tarafından 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanmıştı. Geçen ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında, alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 99'unun olumlu oyunu alan şirketin konkordato projesi, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada tasdik edildi. Mahkemenin tasdik ettiği proje kapsamındaki borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek. Böylece marka, yaşadığı mali darboğazdan çıkmak maksadıyla hazırladığı proje kapsamında seferlerine devam edecek.

58 yıllık yolculuk markası Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisine istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk şuuruyla sürdürmekteyiz. 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesine destekleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki 6 ay zarfında diğer grup şirketlerimizin projelerinin de tasdik edilmesiyle yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam edeceğiz" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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