Bilecik'te kamusal alanlarda piknik yasağı
Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda piknik yapmak yasaklandı
|13 Ekim 2020 14:30
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Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda piknik yapmak yasaklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı duyuruldu.
Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir sosyal faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, ilimiz merkez ilçede bulunan vatandaşlarımızın kamusal alanlarda (mesire, ören vb.) piknik yapmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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