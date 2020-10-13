Bilecik'te kamusal alanlarda piknik yasağı

MEB PERSONELİ, SAYMANLIK KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME İLE ATAMA YAPILMASINI İSTİYOR Milli Eğitim Bakanlığı personeli, "Döner Sermaye Saymanı" kadrosuna takdir hakkına bağlı atama yöntemi ile objektif kriter olan görevde yükselme sınavıyla atama yapılmasını talep ediyor. Sadece şef ile sayman kadro unvanlarının maaşları arasında 2 bin TL'ye yakın fark bulunuyor.