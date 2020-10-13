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Dünyanın en büyük yatırım fonu kurucusundan 'dolar' çıkışı

Dünyanın en büyük yatırım fonu olan Bridgewater'ın patronu Ray Dalio, ABD ile güç mücadelesinde zamanın Çin'in lehine işlediğini, Çin yuanının da önümüzdeki dönemde uluslararası alanda daha fazla kullanılarak doların konumunu tehdit edebileceğini söyledi.
 13 Ekim 2020 14:38
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Dünyanın en büyük yatırım fonu kurucusundan 'dolar' çıkışı

Dünyanın en büyük hedge fonu (yatırım fonu) olan Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milken Enstitüsü Küresel Konferansı'nda The New York Times gazetesinden Thomas Friedman'a konuşan Dalio, "ABD ile güç mücadelesinde zaman Çin'den yana işliyor" dedi.

Milyarder yatırımcı, bir dizi alanda Çin'in ABD'ye karşı daha avantajlı olduğuna işaret etti.

"ÇİN DAHA HIZLI TOPARLANDI"

Çin ekonomisinin pandemi döneminde ABD'den daha hızlı toparlandığını ve Çin'in önde gelen şirketlerinin Çin borsasında halka arz edilmesinin bu ülkeye dönük sermaye akışı sağladığını belirten Dalio, Çin'de faizlerin ABD'ye göre daha yüksek olmasına rağmen bu gelişmenin yaşandığına dikkat çekti.

ABD'li yatırımcı Çin için "Para basmak zorunda değiller ve bu daha iyi bir durumda olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"DOLARIN KONUMU TEHLİKEDE"

Dalio, temmuzda LinkedIn'de paylaştığı mesajda, ABD ile Çin arasındaki gerilimin silahlı bir çatışmaya evrilebileceği uyarısında bulunmuş, geçmişte askeri savaşlar öncesinde ekonomik savaşların yaşandığını hatırlatmıştı.

Milyarca dolarlık servete de sahip olan ünlü isim, temmuzda bir başka mesajında, iki ülke arasında yaşanacak bir sermaye savaşının da doların rezerv para olarak konumuna zarar verebileceğini öne sürmüştü.

Dalio, doların tehdit altında olduğunu konusuna tekrar değindi ve Çin yuanının (renminbi) geçmişten farklı olarak önümüzdeki dönemde uluslararası hale geleceğini, bunun da ABD merkezli dünya düzenine dönük bir tehdit olduğunu belirtti.

"SERMAYE SAVAŞI ABD'YE ZARAR VEREBİLİR"

Ünlü yatırımcı, temmuzdaki açıklamasında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bir sermaye savaşına dönüşmesi durumunda doların zarar göreceğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üretken olmak, harcadığımızdan daha çok kazanmak, para birimimizin ve bilançomuzun istikrarını inşa etmek için birlikte çalışmazsak, düşeceğiz. Bunlar nedeniyle düşüyoruz."

Mayıs ayında da Japon Nikkei'ye konuşan ABD'li ünlü yatırımcı, corona virüs salgınının dünya düzeninde kaymaya neden olduğunu ve yaşananların Büyük Buhran ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki 1930-1945 dönemİ kadar önemli olduğununu belirterek "Çin'in bu süreçten dünyanın başat gücü olarak çıkacak" demişti.
Memurlar.Net
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