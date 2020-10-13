Antalya'da düğün konvoyunda yine silahlar konuştu
|13 Ekim 2020 14:51
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Antalya'da düzenlenen bir düğün konvoyunda meşaleler yakılıp tabancalarla havaya ateş edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, konvoydaki bir kişinin 'Serkan ben sıkacağım', konvoyu görüntüleyen bir vatandaşın da 'korona halay çekiyor' sözleri dikkat çekti.
Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'ndeki bir düğün konvoyunda meşaleler eşliğinde tabancalar havaya ateşlendi. Gelin arabasının da bulunduğu konvoy trafiğin olduğu kavşakta durdu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, konvoydaki kalabalığın araçlarından inerek meşale yakmaya başladığı ve bazı kişilerin tabancalarıyla havaya ateş ettiği görüldü. Bu sırada konvoydaki gençlerden birinin 'Serkan ben sıkacağım', konvoyu görüntüleyen bir vatandaşın da 'korona halay çekiyor' sözleri görüntülere yansıdı.
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