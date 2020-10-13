Facebook, Holokost'u inkar eden paylaşımları yasaklayacak

Sosyal medya platformu Facebook, Holokost'u (Yahudi soykırımı) inkar eden ya da yalanlayan paylaşımları yasaklayacağını duyurdu.

Facebook tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin daha önce nefret suçlarını veya toplu katliamı öven yayınları kaldıran nefret söylemi politikasını "Holokost'u reddeden her türlü içeriği yasaklayarak" genişlettiğini söyledi.

Zuckerberg, "İnsanlar Facebook'ta Holokost'u ararsa, doğru bilgi almak için sizi yetkili kaynaklara yönlendirmeye başlayacağız" dedi.

İfade özgürlüğü ve nefret söylemi arasında denge kurmanın zorluğuna dikkat çeken Zuckerberg, "Kabul edilebilir olan ve olmayan konuşma arasındaki doğru çizgileri çizmek basit değil, ancak dünyanın mevcut durumuyla bunun doğru denge olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.