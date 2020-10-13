1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstinaf, Sözcü Gazetesi davasında verilen kararları uygun buldu

İstinaf, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu
 13 Ekim 2020 15:00
+Aa- Yazdır
İstinaf, Sözcü Gazetesi davasında verilen kararları uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Sözcü gazetesi çalışanları ve yazarlarına yönelik davada 8 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat kararını usul ve yasaya uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, sanıklar Bekir Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Necati Doğru, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli hakkında "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen mahkumiyet kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

Daire, örgüt mensubu olmayan ancak "silahlı terör örgütüne yardım" suçunu işleyen sanıklar hakkında tatbik imkanı bulunmayan denetimli serbestlik tedbirinin yerel mahkemece sanıklar yönünden uygulanmasına karar verilmesinin yasaya aykırı olduğunu karara bağladı.

Bu hususun da yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesinin mümkün olduğuna işaret eden Ceza Dairesi, bu nedenle ilk derece mahkemesinin kararında bulunan "sanıklar hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına" şeklindeki ibarenin hükümden kaldırılmasına ve diğer yönleriyle usul ve yasaya uygun bulunan karara karşı yapılan istinaf başvurularının düzeltilerek esastan reddine karar verilmesine hükmetti.

Daire, sanık Mediha Olgun hakkında da "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen beraat kararını da hukuka uygun buldu.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar kapsamında sanıkların Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.

- Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrılmıştı

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davaya ilişkin kararını 27 Aralık 2019'da açıklamıştı.

Mahkeme, gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmış, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ı da aynı suçtan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu'yu ise aynı suçtan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Mediha Olgun'un dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatine karar veren mahkeme, gazetenin sahibi sanık Burak Akbay hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AA'yı hedef alan yalan habere mahkeme kararıyla düzeltme
12 Ekim 2020 20:06		 İhaleye fesat karıştıran 2'si memur, 3 kişi tutuklandı
12 Ekim 2020 19:54
Anestezi teknikeri davasının gerekçeli kararı açıklandı
12 Ekim 2020 13:41		 Müebbetle yargılanan cinayet sanığına mahkeme 'meşru müdafa' dedi
12 Ekim 2020 13:26
Kadir Şeker davasındaki maktulün annesi: Suriyeli şahit dinlensin
12 Ekim 2020 12:51		 Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis
10 Ekim 2020 13:28
Eski emniyet müdürlerinin yargılandığı rüşvet davasında beraat kararı
09 Ekim 2020 17:12		 Sendika şube başkanı, kadın doktora iftiradan mahkum oldu
09 Ekim 2020 16:33
ÖSYM soru hazırlama uzmanı: 2012 KPSS soruları sızdırıldı
09 Ekim 2020 14:10		 Dolandırıcı şüphelisi eski savcı: Zararları ödeyeceğim
09 Ekim 2020 12:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:36 - Milli Eğitim Müdürlüğü'nden '30 öğrenci karantinada' iddialarına yalanlama16:30 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi16:25 - Kara Kuvvetleri EVRAKA'yı kullanıma aldı16:24 - FETÖ'den tutuklanan Aşkale eski Belediye Başkanına beraat kararı16:19 - Öğretmen çift Azerbaycan'a destek için nişan yüzüğünü gönderdi16:14 - Ölümlere neden olan sahte içkiye karşı mücadele hız kesmiyor
16:06 - Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı16:04 - Eski astsubaya FETÖ'den hapis15:55 - Çavuşoğlu'ndan İsveçli bakana canlı yayında tepki!15:40 - Kılıçdaroğlu'ndan, ACM'nin Berberoğlu kararı değerlendirmesi15:35 - Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı15:30 - Polise kafa atan ATM tacizcisi tutuklandı
15:28 - Futbolda şike davasına bakan eski Yargıtay üyesi Kundakçı'nın cezası onandı15:26 - Pandemi ile mücadele eden doktorun en zor görevi15:19 - Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin Berberoğlu kararını uygulamayacak15:13 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi15:05 - Güreşçi genç, sosyal medyadan 'veda' yazısı paylaşıp kendini vurdu
15:00 - İstinaf, Sözcü Gazetesi davasında verilen kararları uygun buldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
AÖF vize sınavları online yapılacak
Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
Milli Eğitim Müdürlüğü'nden '30 öğrenci karantinada' iddialarına yalanlama
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
farfara filli ya filli 1
Teşkilatın numarasını istemek 2
Sedef Ağacı Çiçeği 1
nanik 1
sözlükte güncel konulara pek yer verilmemesi 1
Mart danası 2
Ağlayan Çocuk Çiko tablosu 2
Pertavsız 1
Arıza kaydı 1
fenerbahçe youtube katıl 2
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam