Milli Eğitim Müdürlüğü'nden '30 öğrenci karantinada' iddialarına yalanlama

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda 1 öğretmen ve 1 öğrencide corona virüs tespit edilmesinin ardından sınıftaki 30 öğrencinin karantinaya alındığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili öğretmenimiz okula gelmeden tedbir amacıyla karantina altına alınmıştır. Hiçbir öğrencinin testinin pozitif çıkmadığı okulda öğrencilerimiz derslerine devam etmektedir. Velilerimiz içlerini rahat tutsunlar. Okullarımızın tümünde sağlık yönünden tüm tedbirler anlık alınıyor. Bu konuda hassasiyetimiz son derece yüksektir. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin sağlıkları iyi durumdadır" denildi.

Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" açıklaması yapmıştı.