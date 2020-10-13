Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|13 Ekim 2020 15:13
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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