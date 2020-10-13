İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|13 Ekim 2020 16:30
|+Aa- Yazdır
BİTLİS
Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İncirli köyünün karantinaya alındığı bildirildi
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçeye bağlı İncirli köyü geçici süreyle karantinaya alınarak giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Bu adreslerde ikamet eden, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar, ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."
SİVAS
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Arpacı ve Taşbayır köyleri, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Spotify kabul etti... Türkiye'de ofis açacak
13 Ekim 2020 13:39
|Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
13 Ekim 2020 12:23
|Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
13 Ekim 2020 09:34
|Maske takmamada ısrar edene 3 gün karantina
13 Ekim 2020 08:25
|İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı
13 Ekim 2020 07:44
|Her şehrin bir narkotik annesi olacak
13 Ekim 2020 07:10
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Ekim 2020 20:29
|'Ölümler gizleniyor' iddiasını mezarlık kayıtları yalanlıyor
12 Ekim 2020 19:36
|Bu ilde köy ve kasaba okullarında 5 gün okula gidilecek
12 Ekim 2020 15:48
|Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan karara bağlayacak
12 Ekim 2020 14:58