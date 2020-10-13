İki ilden yeni karantina haberleri geldi

BİTLİS

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İncirli köyünün karantinaya alındığı bildirildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı İncirli köyü geçici süreyle karantinaya alınarak giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Bu adreslerde ikamet eden, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar, ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."

SİVAS

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Arpacı ve Taşbayır köyleri, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.