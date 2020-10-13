Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin Berberoğlu kararını uygulamayacak
|13 Ekim 2020 15:19
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CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT Tırları davasında, Devlet sırrı niteliğindeki belgeleri şuan kaçak olan can Dündar'a vermekle suçlanmış ve 25 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.
Berberoğlu, yargılama sürecinde, CHP'den milletvekili aday yapıldı. Ancak Yargıtay'ın kesin kararı sonrasında da Meclis üyeliği düşürüldü.
Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kapsamında incelediği dosyada, 17 Eylül 2020 tarihinde yeniden yargılama kararı verdi.
Ancak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin yerindelik denetimi yapmayacağına dikkat çekerek, AYM'nin verdiği yeniden yargılama kararına karşı çıkı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi "yeniden yargılamanın yapılmasına yer olmadığına" karar verdi ve eski hükmün ifasını istediAYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi Resmi Gazete'de
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