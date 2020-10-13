Pandemi ile mücadele eden doktorun en zor görevi
|13 Ekim 2020 15:26
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Emekli öğretmen Süleyman Kalkan, 3 hafta önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle oğlu Genel Cerrahi Uzmanı ve pandemi yoğun bakım sorumlusu Uzman Dr. Mehmet Seyhan Kalkan'ın görev yaptığı Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Kalkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Süleyman Kalkan, durumunun ağırlaşması üzerine, oğlunun görev yaptığı pandemi servisinde yoğun bakım ünitesine yatırıldı.
Uzman Dr. Mehmet Seyhan Kalkan, aralarında babasının da bulunduğu koronavirüs hastalarını iyileştirmek için yoğun mücadele veriyor. Dr. Kalkan, koronavirüs hastalarının hem tedavisiyle ilgileniyor hem de babasının başında gece boyunca nöbet tutuyor.
"Bu vazife bize düşüyor"
Dr. Kalkan, durumu ağırlaşması üzerine babasını yoğun bakıma aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz evladız, sağlıkçıyız. Bu vazife bize düşüyor. Doktor olunca babamıza hizmet edeceğiz, bütün hastalara da hizmet edeceğiz. Bu bizim vazifemiz. Babama, 'Ben şu zamana kadar yüzlerce koronavirüslü hastaya baktım. Allah şükürler olsun yüzlerce tedavi ettiklerimiz oldu. Sen de onlardan birisi olacaksın' diyerek moral veriyorum. Bu babama söylediğim söz. İçimden bazen 'Yoksa babam da avucumuzdan kayıp gideceklerden birisi mi olacak?' diye de düşünüyorum. Babam çok dikkatli ve titiz biridir. Babam 'Öleceksem de koronavirüsten ölmesem' diyen biridir. İnşallah hem babamı hem de diğer yoğun bakımda yatanları bu hastalıklar kurtarabiliriz, iyileştirebiliriz."
Dr. Kalkan, doktor olarak vatandaşın dikkatli davranmamasının kendilerini üzdüğüne dikkat çekerek, "Dikkatsiz olan insanlara, bu hastalığın yayılmasına bilerek ya da bilmeyerek keyfi davranmaları sonucu neden olanlara üzülüyoruz. Bu bir kamu davası gibi bir şey. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Sokaktaki bir çocuğu öldüren kişiye siz hakkınızı nasıl helal edersiniz?" ifadelerini kullandı.
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