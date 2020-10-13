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Futbolda şike davasına bakan eski Yargıtay üyesi Kundakçı'nın cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Mesut Kundakçı'ya FETÖ üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını uygun buldu
 13 Ekim 2020 15:28
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Futbolda şike davasına bakan eski Yargıtay üyesi Kundakçı'nın cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından olduğu ortaya çıkan ve dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış birçok kişinin hapis cezasına çarptırıldığı "futbolda şike davası"nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi Mesut Kundakçı'nın, silahlı terör örgütü üyeliğinden aldığı 12 yıl hapis cezası onandı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kundakçı hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, futbolda şike davasını onayan eski Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi Kundakçı'ya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını uygun buldu.

Kundakçı hakkındaki mütalaada, örgüt mensuplarının iletişimde kullanacağı cihazları "Bilgi İşlemci" adı verilenlerden temin ederek üyelere dağıttığı, bazı üyelerin kullandığı cihazlara ByLock yüklemesini de sağladığı belirtilmişti.

Davaların örgüt lehine sonuçlandırılması için de çalışma yapan Kundakçı'nın yargıdaki seçim süreçlerinde kimlere oy verileceğini bildirdiği aktarılan mütalaada, sanığın, örgütün sivil imamlarıyla iletişiminin bulunduğuna dikkat çekilmişti.

- "Futbolda Şike" davası

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış birçok kişi 3 Temmuz 2011'de başlatılan "futbolda şike" soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı. Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de "spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkumiyet almıştı.

Mesut Kundakçı'nın da üye olarak heyette yer aldığı Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onamıştı.

Yargıtay, FETÖ'nün kurduğu kumpas davalarının ortaya çıkmasının ardından yeniden yapılan yargılama sonucu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın "Futbolda şike" davasından beraatine karar vermişti.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Zaman gazetesi yöneticileri, eski emniyet mensupları, soruşturmayı yürüten savcılar ile davaya bakan ilk derece mahkemesi hakimleri hakkında da dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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