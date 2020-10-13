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Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi doktor gözaltına alındı
 13 Ekim 2020 15:35
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Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi doktor gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında psikiyatri uzmanı G.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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