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Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
|13 Ekim 2020 16:06
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Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyası hakkında "gizlilik kararı" alındığı öğrenildi.
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