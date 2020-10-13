Kara Kuvvetleri EVRAKA'yı kullanıma aldı
|13 Ekim 2020 16:25
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Konuyla ilgili olarak HAVELSAN tarafından yapılan açıklamada, "HAVELSAN'ın Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ürünü EVRAKA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda kullanılmaya başlandı. Elektronik imza desteği ve TS13298 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi Standartlarına uygunluğuyla EVRAKA; belge süreçlerini uçtan uca dijitalleştiriyor." ifadelerine yer verildi.
HAVELSAN EVRAKA
"Kaynakların etkin ve verimli kullanılması" ve "Çevreye duyarlılık" ilkelerini kurumsal değerlerinden biri olarak benimsemiş olan HAVELSAN, kağıda dayalı tüm iş süreçlerini dijital bir ortama taşımak ve kolay, hızlı ve güvenli doküman paylaşımını sağlamak amacıyla tümüyle yerli ve milli imkanlar ile EVRAKA'yı geliştirmiştir.
EVRAKA, kurumların iç yönergelere ve yönetmeliklere uygun olarak belge üretmesini ve belgelerin üretimden tasfiyesine kadar tüm süreçlerini yönetmesini sağlayan; web tabanlı kolay yapılandırılabilir, elektronik ve mobil imza destekli bir elektronik doküman ve belge yönetim sistemidir.
EVRAKA, yetkilendirme seviyesine bağlı olarak izlenebilir ve takip edilebilir belge akışı ile ŞEFFAFLIĞI, altyapıları ve gelişmiş yetkilendirme yetenekleri ile GÜVENLİĞİ ve dijitalleşen belge süreçleri ile kağıt kullanımını azaltarak ÇEVREYE DUYARLILIĞI sağlayan bir sistemdir.
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