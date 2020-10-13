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Evlat nöbetindeki aile oğluna kavuştu, çadırda zılgıtla karşılandı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuğu ile kucaklaştıktan sonra soluğu HDP önündeki çadırda alan baba Mehmet Emin ile anne Safiye Coşkun, sevinçlerini evlatlarını beklemeye devam eden ailelerle paylaştı. Nöbete devam eden aileler, Coşkun çiftini zılgıtlarla karşıladı
 13 Ekim 2020 16:52
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Evlat nöbetindeki aile oğluna kavuştu, çadırda zılgıtla karşılandı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuğu ile kucaklaştıktan sonra soluğu HDP önündeki çadırda alan baba Mehmet Emin ile anne Safiye Coşkun, sevinçlerini evlatlarını beklemeye devam eden ailelerle paylaştı. Nöbete devam eden aileler, Coşkun çiftini zılgıtlarla karşıladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 405'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 2015'te Muğla'da edebiyat bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken 2 kişi tarafından dağa kaçırılan İbrahim Coşkun, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Buradaki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a sevk edilen İbrahim Coşkun, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesine kavuştu. Coşkun ailesinin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken aile, evlatlarına kavuştuktan sonra sevinçlerini çadırda birlikte evlat nöbetinde olduğu ailelerle paylaştı.

Coşkun ailesi zılgıtlarla karşılandı.

Anne Safiye Coşkun, çok sevindiğini belirterek, Allah'ın bu sevinci herkese vermesi dileğinde bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren anne Coşkun, ''Hiç ümidimi tüketmedim. Allah razı olsun, sizlerden de polislerden de. Kalbim yerinden çıkıyordu, başım dolanıyordu. Ama ben şimdi rahattım" dedi.

Baba Mehmet Emin Coşkun ise çok mutlu olduğunu, sanki bugün dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Durumu ancak yaşayanın bileceğini vurgulayan Coşkun, "6 sene çok sıkıntı çektim, çok zorluk çektim. Allah devletten, milletten, askerden, polisten, gazeteciden, emeği geçen herkesten bin kere razı olsun. Herkes bir yerlerden bir şey yaptı, ben hastaydım, onu duydum ayağa kalktım. Bu çadırın sayesinde oğlum geldi. Bu işi başlatandan Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

Evlat nöbetine devam eden aileler de Coşkun çiftini tebrik etti.
İhlas Haber Ajansı
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