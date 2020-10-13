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Ehliyet sınavına gizli kamerayla girenler yakalandı
Ağrı'da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na gizli kamera ile girdikleri tespit edilen 2 kişi ve ehliyet sınavına, adayların yerine sınava 'joker' olarak giren 1 kişi yakalandı.
|13 Ekim 2020 16:58
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Ağrı'da 7 Ekim'de yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na adayların yerine 'joker' olarak giren O.Y. yakalandı.
Ayrıca aynı e-sınav salonunda, O. A. ile G.G., elbise düğmelerine gizlenmiş kamera ve kulak mikrofonlar aracılığıyla dışarıya soruları gönderip gelen cevapları işaretledikleri e-sınavda görevli öğretmenlerce tespit edilerek sınavda görevli polislere bildirildi.
Polisler, gizli kamera ve kulak mikrofonlardan oluşan elektronik cihazı getiren O. A. ve G.G. ile ehliyet sınavına, adayların yerine sınava 'joker' olarak giren O.Y. gözaltına alarak zanlıları İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Ehliyet sınavında bir aday da diğer sınav oturuma elektronik cihazla girmek isterken tespit edilerek hakkında idari işlem yapıldı.
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