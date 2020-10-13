Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandı

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıktığı için İsveç maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada Ronaldo'nun herhangi bir semptomu bulunmadığı belirtildi.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsveç ile oynayacağı müsabaka öncesinde büyük bir şok yaşadı. İsveç maçı öncesinde tüm takıma yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'da pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı kamptan ayrıldığı ve izolasyona alındığı belirtildi. Ronaldo'da herhangi bir semptomun görülmediği de açıklamada yer aldı.

Öte yandan Portekiz Milli Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testinde Ronaldo haricinde pozitif bir vakaya rastlanmadı.