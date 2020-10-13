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Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldüren damat, sevk edildiği mahkeme tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
 13 Ekim 2020 17:33
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Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini yanında getirdiği tabancayla 8 el ateş ederek öldüren damat, sevk edildiği mahkeme tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahir İncedayı'nın ifadesinde eşiyle arasının açık olması sebebiyle kayınvalidesinden yardım istediğini, ancak istediği cevabı alamayınca tartıştığını ve yanında bulunan tabancayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi'nde meydana geldi. 64 yaşındaki Makbule Can ile evine giden damadı Mahir İncedayı (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran Mahir İncedayı, Makbule Can'a ateş etti. Can, ağır yaralanırken, İncedayı ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri firar eden İncedayı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma suç aletiyle yakaladı

Olay sonrası geniş kapsamlı arama çalışması başlatan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Mahir İncedayı'nın saklandığı adresi tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Mahir İncedayı'yı olayda kullandığı belirtilen suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Öldürülen Makbule Can'ın cenazesi otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi. Can, Serik'in Haskızılören Mahalle mezarlığına defnedildi.

Tutuklandı

Jandarmada sorgusu tamamlanan Mahir İncedayı bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İncedayı "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahir İncedayı'nın ifadesinde eşiyle arasının açık olması sebebiyle kayınvalidesinden yardım istediğini, ancak istediği cevabı alamayınca tartıştığını ve yanında bulunan tabancayla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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