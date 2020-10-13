Karantinadan kaçıp Karabük'e araba almaya geldi, yurda yerleştirildi
|13 Ekim 2020 18:19
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Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymayarak araç almak için Zonguldak'tan geldiği tespit edilen kişi yakalanarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik Karabük-Ankara kara yolunda yaptığı denetimde, içinde 5 kişinin bulunduğu 67 AZ 205 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobildeki Çetin Çolak'ın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Kovid-19 pozitif çıkan iş arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği belirlendi.
Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve idari para cezası uygulanan Çolak, KYK'ye ait karantina yurduna yerleştirilirken araçtaki diğer 4 kişi ise evlerinde izolasyona alındı.
Çolak karantina kararının kendisine iletildiğini ancak bu süreyi evde geçirmesi gerektiğini bilmediğini, Karabük'e de araç almaya geldiklerini iddia etti.
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