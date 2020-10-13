1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Hasta sayısı düne göre yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti.
 13 Ekim 2020 19:00
+Aa- Yazdır
Hasta sayısı düne göre yükseldi

Sağlık Bakanlığı 13 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1416 oldu, son 24 saatte 1314 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin. ' ifadelerini kullandı.

COVID-19 Durum Günlük Raporu

01.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

02.10.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

03.10.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

04.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

05.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

06.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

07.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

08.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

09.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

10.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

11.10.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder
13 Ekim 2020 19:48		 İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
13 Ekim 2020 19:26
DSÖ yeni tip koronavirüs aşısı için tarih verdi
12 Ekim 2020 23:06		 Prof. Dr. Ceyhan: Ateş kontrolü yapmak hiç doğru değil
12 Ekim 2020 22:49
Yerli Covid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor
12 Ekim 2020 20:20		 Vali açıkladı: Son 1 hafta içinde vaka sayısında artış var
11 Ekim 2020 22:42
Avustralya: Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün kalabiliyor
11 Ekim 2020 22:05		 Tüberküloz aşısının Kovid-19'a etkisi test edilecek
11 Ekim 2020 20:23
Bakan Koca acı haberi verdi! Dr. Mehmet Bakar vefat etti
11 Ekim 2020 20:04		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Ekim 2020 19:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Ak Parti'den 'erken seçim' açıklaması19:49 - Anzer balı'nın kilosu bin liradan satışa çıkarıldı19:48 - Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder19:45 - Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor19:44 - Ağır koronavirüs hastalarında nörolojik belirtiler tespit edildi19:42 - Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dava
19:39 - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün acı günü19:35 - Kazada vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi19:32 - Hasta yakınları, bakıcıyı darp etti19:26 - İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı19:26 - Toç Bir-Sen: Yarın 'eyvah' demeyelim19:24 - Kullanılmayan traktöre köprüden kaçak geçiş cezası geldi
19:05 - 'Dört büyükler'in borcu 13 milyar lirayı aştı19:00 - Hasta sayısı düne göre yükseldi19:00 - Bir ilde daha memurların mesai saati yeniden düzelendi18:57 - CHP'li Öztrak'tan AYM kararına uymayan yerel mahkemeye tepki18:50 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
18:46 - Koronavirüs ile mücadele eden doktorun en zor görevi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
MEB'den '30 öğrenci karantinada' iddiasına yalanlama
AÖF vize sınavları online yapılacak
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gayrimenkul sermaye iradı 1
virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek 4
abanoz 1
kurut 1
parmak tekerlemesi 1
örtülü sermaye 1
jargon 1
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 1
İçmeler 2
kurt 1
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu Geçici İşçi Alacak
Karadeniz Ereğli Polisevi 3 İşçi Alacak
Manisa Yunusemre SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam