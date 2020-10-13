Hasta sayısı düne göre yükseldi
|13 Ekim 2020 19:00
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Sağlık Bakanlığı 13 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1416 oldu, son 24 saatte 1314 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin. ' ifadelerini kullandı.
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