Bir ilde daha memurların mesai saati yeniden düzelendi
|13 Ekim 2020 19:00
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasın önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldı.
Kurul, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini uygun gördü.
Buna göre, kent genelinde mesai saatlerinin sağlık ve milli eğitim personeli için 08.00-17.00, belediye personeli 09.00-18.00, diğer kamu personeli için 08.30-17.30 olarak düzenlenmesine karar verildi.
Açıklamada, ayrıca alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlilerince yürütülmesine, alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
13 Ekim 2020 19:26
|Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
13 Ekim 2020 18:50
|Karantinadan kaçıp Karabük'e araba almaya geldi, yurda yerleştirildi
13 Ekim 2020 18:19
|Spotify kabul etti... Türkiye'de ofis açacak
13 Ekim 2020 13:39
|Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
13 Ekim 2020 12:23
|Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
13 Ekim 2020 09:34
|Maske takmamada ısrar edene 3 gün karantina
13 Ekim 2020 08:25
|İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı
13 Ekim 2020 07:44
|Her şehrin bir narkotik annesi olacak
13 Ekim 2020 07:10
|4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Ekim 2020 20:29