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Bir ilde daha memurların mesai saati yeniden düzelendi

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasın önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi
 13 Ekim 2020 19:00
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Bir ilde daha memurların mesai saati yeniden düzelendi

Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasın önlemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldı.

Kurul, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini uygun gördü.

Buna göre, kent genelinde mesai saatlerinin sağlık ve milli eğitim personeli için 08.00-17.00, belediye personeli 09.00-18.00, diğer kamu personeli için 08.30-17.30 olarak düzenlenmesine karar verildi.

Açıklamada, ayrıca alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlilerince yürütülmesine, alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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