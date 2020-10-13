Kazada vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi sağlık çalışanı Zehra Karahan (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Zehra Karahan yönetimindeki 38 ZD 202 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Kazada Karahan, ters dönen araçta hayatını kaybetti.

OĞLU GÖZYAŞI DÖKTÜ

Karahan'ın cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Burada Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Karahan'a yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenaze Hulusi Akar Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazına, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, hayatını kaybeden Zehra Karahan'ın eşi Ahmet ile 4 çocuğundan biri olan Bilal Karahan (10), yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede annesini kaybeden Bilal Karahan gözyaşı döktü. Küçük çocuğu baba Ahmet Karahan teselli etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi.