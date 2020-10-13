Kazada vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi
|13 Ekim 2020 19:35
|+Aa- Yazdır
KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi sağlık çalışanı Zehra Karahan (40), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Kayseri Şehir Hastanesi'nde anestezi teknisyeni olarak görev yapan Zehra Karahan yönetimindeki 38 ZD 202 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Kazada Karahan, ters dönen araçta hayatını kaybetti.
OĞLU GÖZYAŞI DÖKTÜ
Karahan'ın cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Burada Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Karahan'a yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenaze Hulusi Akar Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazına, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, hayatını kaybeden Zehra Karahan'ın eşi Ahmet ile 4 çocuğundan biri olan Bilal Karahan (10), yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede annesini kaybeden Bilal Karahan gözyaşı döktü. Küçük çocuğu baba Ahmet Karahan teselli etmeye çalıştı.
Kılınan cenaze namazının ardından Karahan'ın cenazesi Asri mezarlıkta toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anzer balı'nın kilosu bin liradan satışa çıkarıldı
13 Ekim 2020 19:49
|Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder
13 Ekim 2020 19:48
|Kullanılmayan traktöre köprüden kaçak geçiş cezası geldi
13 Ekim 2020 19:24
|Grip şikayetiyle giden Müdürün testi pozitif çıktı
13 Ekim 2020 18:36
|Denizlerde 'Kanuni dönemi' başlıyor
13 Ekim 2020 18:33
|PTT binasında koronavirüs paniği
13 Ekim 2020 15:00
|Bakan Pakdemirli: Yanan alanların tamamı ağaçlandırılacak
13 Ekim 2020 13:58
|THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi
13 Ekim 2020 13:17
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
13 Ekim 2020 12:59
|Aydın Tabip Odası Başkanı koronadan hayatını kaybetti
13 Ekim 2020 12:56