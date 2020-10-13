Sanatçı Yavuz Bingöl'ün acı günü
Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında hayatını kaybetti.
|13 Ekim 2020 19:39
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Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Annesinin uzun zamandır devam eden Alzheimer hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kız kardeşi hayatını kaybetti. TRT'den emekli olan ve 1 kız çocuk annesi olan Fatma Efsun Pul'un, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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