Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dava
|13 Ekim 2020 19:42
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine ilişkin, "Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşılan o ki; Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nun ki de o hesap. Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır. Şahsıma karşı yapılan bu iftira ve itibar suikastına karşı hukuki süreç başlatılacaktır" ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ak Parti'den 'erken seçim' açıklaması
13 Ekim 2020 19:58
|Hasta sayısı düne göre yükseldi
13 Ekim 2020 19:00
|CHP'li Öztrak'tan AYM kararına uymayan yerel mahkemeye tepki
13 Ekim 2020 18:57
|Meclis Ermenistan'ın hak ihlallerini gündemine alıyor
13 Ekim 2020 18:01
|Ak Partili Çelik'ten 'erken seçim' açıklaması
13 Ekim 2020 17:44
|Çavuşoğlu'ndan İsveçli bakana canlı yayında tepki!
13 Ekim 2020 15:55
|Kılıçdaroğlu'ndan, ACM'nin Berberoğlu kararı değerlendirmesi
13 Ekim 2020 15:40
|Facebook, Holokost'u inkar eden paylaşımları yasaklayacak
13 Ekim 2020 14:55
|Kılıçdaroğlu: Suriyedeki Türkmenlere Atatürk'ün nutkunu gönderdik
13 Ekim 2020 14:50
|Meclis Başkanı Şentop'tan Berberoğlu açıklaması
13 Ekim 2020 12:30