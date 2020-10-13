Ağır koronavirüs hastalarında nörolojik belirtiler tespit edildi
|13 Ekim 2020 19:44
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'Annals of Clinical and Translational Neurology' dergisinde yayınlanan çalışmada, "Hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının beşte dördünden fazlasında meydana gelen nörolojik belirtilerin sıklığı tespit edildi" ifadeleri yer aldı. Chicago'da bulunan 9 hastane ve bir tıp merkezine Mart ve Nisan aylarında yatış yapan 509 koronavirüs hastasının verilerinden elde edilen sonuçlara göre, hastaların yüzde 42,2'sinin hastaneye gitmeden önce nörolojik semptomlar yaşamaya başladıkları kaydedildi.
EN FAZLA BAŞ AĞRISI VE ENSEFALOPATİ TESPİT EDİLDİ
Genel olarak araştırmacılar, koronavirüs hastalığı süresince hastaların yüzde 82'sinin baş ağrısı veya ensefalopati gibi değişmiş beyin fonksiyonu veya yapısı olduğunu buldu. Nörolojik belirtilerde hastaların yüzde 45'inde kas ağrısı, yüzde 37,7'sinde baş ağrısı, yüzde 32'sinde ensefalopati, yüzde 30'unda baş dönmesi, yüzde 16'sında tat duyusu kaybı, yüzde 11,4'ünde koku kaybı görüldü.
Veriler, nörolojik belirtileri olanların, olmayanlara göre yaklaşık 8 güne karşı 5 gün daha uzun hastanede kaldıklarını ve özellikle 'ensefalopatisi' olanların hastanede geçirdikleri ortalama sürenin üç kattan daha uzun olduğunu gösterdi.
ENSEFALOPATİ HASTALIĞI NEDİR?
Ensefalopati, beyin hastalığı, hasar veya arıza anlamına gelen genel bir terimdir. Beynin işleyişinin etkilendiği bir hastalıktır.
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