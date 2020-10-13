1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Yağmurdan dolayı maske ıslanmış ise özelliğini kaybeder. Maskeler belli mikroskobik delikler içeren yapılardır. Maske ıslanırsa bu mikroskobik delikler büyüyor, bazı yerlerde iplikçikler birbirine yapışıyor. Oradan damlacıkların girmesi kolaylaşıyor" dedi.
 13 Ekim 2020 19:48
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tıbbi maskeleri kullanırken çeşitli nedenlerle ıslanırsa etkisini yitirdiğini belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, tıbbi maskelerin ıslanması durumunda kurutup tekrar kullanmanın söz konusu olmadığını, yeni bir maske kullanılması gerektiğini söyledi. Nefes alıp verirken de maskenin nemlendiğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, "Maskeler dışarıdan yağmur ya da nem gibi nedenle ıslanırsa, maske özelliğini yitirir. Ancak kumaş maskelerde bu durum yaşanırsa, tekrar kurutulup kullanılabilir. Ancak cerrahi maskeleri kullanmamak gerekir" diye konuştu.

'MASKEYİ ISLATMAMAYA ÇALIŞMAK LAZIM'

Prof. Dr. Ceyhan, "Yağmurdan dolayı maske ıslanmış ise, maske özelliğini kaybeder. Maskeler belli mikroskobik delikler içeren yapılardır. Maske ıslanırsa bu mikroskobik delikler büyüyor, bazı yerlerde iplikçikler birbirine yapışıyor. Oradan damlacıkların girmesi kolaylaşıyor. Zaten bu maskeler virüsün geçirgenliğini azaltacak, girmesini önleyecek yapıda değiller. Çünkü virüsler bu deliklerden çok daha küçüktür. Ancak virüs tek başına ağızdan çıkmayıp, damlacık şeklinde çıktığı için o damlacığı tutabilecek kadar küçük. O zaman o özelliğini de yitiriyor. Dolayısıyla maskeyi ıslatmamaya çalışmak lazım. Nem maskenin gözeneklerini büyütüyor. Bazı iplikçikler birbirine yapışıyor. Bu sayede maskede bulunan deliklerin büyüklükleri artıyor. Maske süzme özelliğini kaybediyor" ifadelerini kullandı.

'MASKENİN KULLANMA SÜRESİ 4 SAAT'

Standart cerrahi maskelerin maksimum kullanma süresinin 4 saat olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Kişi eğer maskeyi ıslatmadan uygun bir şekilde saklayabilirse, örneğin el değmeyecek bir yere ya da plastik bir torba içine koyarsa, 4 saat daha kullanabilir. Bir gün sabah taktığınız maske ıslanmadığı sürece kişiyi akşama kadar idare edebilir; ancak ertesi güne bu maskeleri kullanmamak lazım. Bez maskeleri de yıkayıp daha sonra kurutup bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca biz doktorların kullandığı N-95 maskeler var. Biz o maskeleri akşamları ultraviyole ışınına tutarak, 5 gün kadar kullanabiliyoruz. Ancak vatandaşların böyle bir imkanı olmadığı için uzun süre kullanamazlar. Halkın normalde kullandığı maskelerin 1 günlük olduğunu unutmamak lazım" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
13 Ekim 2020 19:26		 Hasta sayısı düne göre yükseldi
13 Ekim 2020 19:00
DSÖ yeni tip koronavirüs aşısı için tarih verdi
12 Ekim 2020 23:06		 Prof. Dr. Ceyhan: Ateş kontrolü yapmak hiç doğru değil
12 Ekim 2020 22:49
Yerli Covid-19 aşısı için insan deneyleri başlıyor
12 Ekim 2020 20:20		 Vali açıkladı: Son 1 hafta içinde vaka sayısında artış var
11 Ekim 2020 22:42
Avustralya: Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün kalabiliyor
11 Ekim 2020 22:05		 Tüberküloz aşısının Kovid-19'a etkisi test edilecek
11 Ekim 2020 20:23
Bakan Koca acı haberi verdi! Dr. Mehmet Bakar vefat etti
11 Ekim 2020 20:04		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Ekim 2020 19:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Ak Parti'den 'erken seçim' açıklaması19:49 - Anzer balı'nın kilosu bin liradan satışa çıkarıldı19:48 - Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder19:45 - Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor19:44 - Ağır koronavirüs hastalarında nörolojik belirtiler tespit edildi19:42 - Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dava
19:39 - Sanatçı Yavuz Bingöl'ün acı günü19:35 - Kazada vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi19:32 - Hasta yakınları, bakıcıyı darp etti19:26 - İlk Faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı19:26 - Toç Bir-Sen: Yarın 'eyvah' demeyelim19:24 - Kullanılmayan traktöre köprüden kaçak geçiş cezası geldi
19:05 - 'Dört büyükler'in borcu 13 milyar lirayı aştı19:00 - Hasta sayısı düne göre yükseldi19:00 - Bir ilde daha memurların mesai saati yeniden düzelendi18:57 - CHP'li Öztrak'tan AYM kararına uymayan yerel mahkemeye tepki18:50 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
18:46 - Koronavirüs ile mücadele eden doktorun en zor görevi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
MEB'den '30 öğrenci karantinada' iddiasına yalanlama
AÖF vize sınavları online yapılacak
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ksantofil 1
topuk 1
fenerbahçe youtube katıl 2
çaylakken bi anda yazar olmak 2
zerdaçal 1
mustafa akıncı'nın küstah çıkışı 2
En yüksek Cinayet Oranı 2
Şambaba tatlısı 1
2020 nba final serisi 1
virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek 4
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu Geçici İşçi Alacak
Karadeniz Ereğli Polisevi 3 İşçi Alacak
Manisa Yunusemre SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam