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Ak Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir." dedi.
 13 Ekim 2020 19:58
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Ak Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir." dedi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'ndeki, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçime ilişkin özel bir değerlendirme yapmadığını, 2023 seçimlerine partinin ve teşkilatlarının hazırlığı konusunda talimatlarının olduğunu belirtti.

"Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir." diyen Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bunu net şekilde bir kere daha açıkladığını ifade etti.

Bahçeli'nin zamanında yapılacak genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini belirten Çelik, bu açıklama için kendisine ve MHP camiasına teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın dimdik ayakta olduğunu dile getiren Çelik, ülkenin geleceği için yapılacak daha çok iş bulunduğunu söyledi.

Çelik, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken arzu edilen konulardan bir tanesinin de Türkiye'de erken seçim konusunun gündemden kalkması, öngörülebilir zaman dilimleri içerisinde genel seçimlerin ve yerel seçimlerin yapılması, hükümetin ve belediyelerin işlerine vatandaşın verdiği yetki çerçevesinde yoğunlaşması olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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