1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli aşı için kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.
 13 Ekim 2020 20:09
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Sağlık Bakanı Koca toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin umudu bu odada." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 14 farklı merkezde Kovid-19 aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, "Toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız." dedi.

TÜSEB ve TÜBİTAK'ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığını, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını vurgulayan Koca, bu süre zarfında pre-klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını ifade etti.

Bakan Koca, gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını belirterek, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağına işaret etti.

Standartlardan taviz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğine dikkati çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı. Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek. Öte yandan büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye'nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak."

Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Orta Doğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ndeki bilim insanlarından detaylı bilgi aldı.

Bilim insanları da projelerinde geldikleri noktayı, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini paylaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis açıklamasına sert tepki
13 Ekim 2020 21:32		 Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
13 Ekim 2020 20:16
Ak Parti'den 'erken seçim' açıklaması
13 Ekim 2020 19:58		 Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dava
13 Ekim 2020 19:42
Hasta sayısı düne göre yükseldi
13 Ekim 2020 19:00		 CHP'li Öztrak'tan AYM kararına uymayan yerel mahkemeye tepki
13 Ekim 2020 18:57
Meclis Ermenistan'ın hak ihlallerini gündemine alıyor
13 Ekim 2020 18:01		 Cumhurbaşkanı Şırnak, Kayseri ve Malatya il kongrelerine katılacak
13 Ekim 2020 17:44
Çavuşoğlu'ndan İsveçli bakana canlı yayında tepki!
13 Ekim 2020 15:55		 Kılıçdaroğlu'ndan, ACM'nin Berberoğlu kararı değerlendirmesi
13 Ekim 2020 15:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:34 - Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor21:32 - Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis açıklamasına sert tepki21:15 - Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul21:13 - Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı21:12 - 25 yıldan bu yana uçak'ta unutulan eşyaları satıyor21:09 - Akrobasi pilotu Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
20:49 - Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı20:45 - Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ifadeye çağrıldı20:43 - Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı20:42 - Kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı20:29 - Karabük'te ilkokul öğrencilerine tedbiren 'ev izolasyonu'20:16 - Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
20:13 - Ormana çöp atılmasına muhtardan tepki20:11 - Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif komisyondan geçti20:09 - Yerli aşı için kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada19:58 - Ak Parti'den 'erken seçim' açıklaması19:49 - Anzer balı'nın kilosu bin liradan satışa çıkarıldı
19:48 - Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
MEB'den '30 öğrenci karantinada' iddiasına yalanlama
AÖF vize sınavları online yapılacak
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün ana sayfasından tıklayıp yazmak 1
mustafa akıncı'nın küstah çıkışı 2
köftehor 1
zerdaçal 1
kurt 1
sağım yalan solum yalan 1
tavan 2
şirinler 4
bay meraklı 1
hakemlerin talimatla iş yaptığını düşünüyoruz 2
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu Geçici İşçi Alacak
Karadeniz Ereğli Polisevi 3 İşçi Alacak
Manisa Yunusemre SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam