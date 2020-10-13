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Ormana çöp atılmasına muhtardan tepki

Bursa'da, Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanlık alana evsel atık ve moloz dökülmesi tepkiye neden oldu. Mahalle muhtarı Savaş Özkan, "Bunun adına vicdansızlık diyoruz" dedi. Atıklar ise havadan dron ile görüntülendi.
 13 Ekim 2020 20:13
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Ormana çöp atılmasına muhtardan tepki

Bursa'da, Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanlık alana evsel atık ve moloz dökülmesi tepkiye neden oldu. Mahalle muhtarı Savaş Özkan, "Bunun adına vicdansızlık diyoruz" dedi. Atıklar ise havadan dron ile görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alana moloz ve evsel atık döküldü. 6 farklı noktaya dökülen molozlar, dronla havadan görüntülendi. Dökülen atıkların arasında plastik malzemeler, koltuk, buzdolabı, ayakkabı ve inşaat malzemeler olduğu görüldü.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Savaş Özkan, çöp ve molozların çevre mahallelerden gece saatlerinde getirilip döküldüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Köyde 5-6 yıldır aynı sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Savaş Özkan, "Bu süreç 5-6 yıl önce başladı. Herkes çöpleri köylülerin attığını söylüyor. Kesinlikle köylümüz çevreye çöp atmıyor. Bu ormanlar bizim. Bunlar şehir içinden gelen molozlar. Biz üzülüyoruz. Köylü de sağ olsun her gördüğünde beni arayıp durumu ihbar ediyor. Bunlar genelde mesai saatlerinin dışında olan şeyler. Gündüz tespit edip, gece getirip döküyorlar. Hatta bizim arazilerimize de döküyorlar. Tapulu zeytinlik arazimin içinde şu an koltuk, çekyat, sandalye var. Acımasız bir şekilde bunları atıyorlar. Cezai işlem uygulanmadan bunun önüne geçemeyiz. Bunun adına vicdansızlık diyoruz. Bu ormanlar hepimizin" diye konuştu.
DHA
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