Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı araştırması verilerini paylaştı.
|13 Ekim 2020 20:16
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MetroPOLL Araştırma, Eylül 2020 Türkiye'nin Nabzı araştırması verilerini paylaştı.
Şirketin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre; 'Türkiye'nin Nabzı Eylül ayı araştırmasında kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan, Ak Parti'nin yüzde 32, CHP'nin yüzde 18, İYİ Parti'nin yüzde 9 HDP'nin yüzde 8, MHP'nin 7, Saadet PArtisi, DeVA ve Gelecek Partisi'nin yaklaşık yüzde 1 oy desteği olduğu görülmektedir.' dedi.
Ankete katılanlara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Buna göre kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:
14 Yorum yapıldı
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