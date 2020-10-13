Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar

MetroPOLL Araştırma, Eylül 2020 Türkiye'nin Nabzı araştırması verilerini paylaştı.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre; 'Türkiye'nin Nabzı Eylül ayı araştırmasında kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan, Ak Parti'nin yüzde 32, CHP'nin yüzde 18, İYİ Parti'nin yüzde 9 HDP'nin yüzde 8, MHP'nin 7, Saadet PArtisi, DeVA ve Gelecek Partisi'nin yaklaşık yüzde 1 oy desteği olduğu görülmektedir.' dedi.

Ankete katılanlara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Buna göre kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle: