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Kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı

İstanbul Kağıthane'de kucağında çocuğuyla araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.
 13 Ekim 2020 20:42
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Kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bomonti tünel çıkışında kucağına çocuğunu alarak araç kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 34 BUU 546 plakalı araç sürücüsünün Eyüp Ş. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen Eyüp Ş.'ye, 2918 sayılı K.T.K'nın 47\1D trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yöneltmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 132 TL idari para cezası kesildi.

Eyüp Ş. hakkında, ayrıca TCK 179/2'den ''Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' maddesine istinaden adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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