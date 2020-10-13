Apple iPhone 12'yi tanıttı! İşte yeni iPhone'un fiyatı

Apple'ın Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez bir iPhone modelini hem bir ay gecikmeli hem de online olarak tanıttı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu akşam saat 20:00'de düzenlediği etkinlikte iPhone 12 modelini tanıttı.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

Apple'ın 4 farklı modelin tanıtacak olduğu etkinliğin isminin "Hi, Speed" yani "Merhaba, Hız" isminde olması, yeni cihazlarda hıza vurgu yapıyor olarak yorumlandı ve ''cihazların 5G özelliğine sahip olacağını mı işaret ediyor?'' diye düşündürmüştü. Resmi duyuru ile iPhone 12'nin diğer modellerde olduğu gibi 5G özelliğine sahip olduğu kesinlik kazandı.

Tasarımlara genel hatlarıyla baktığımızda, iPhone 12 serisi ile iPhone 11 serisi arasındaki en büyük farkın keskin köşeler olduğu dikkatimizi çekiyor. Bunun yanı sıra önceki modelde olduğu gibi yine benzer bir çentik yapısı karşımıza çıkıyor.

Siyah, beyaz, gri, kırmızı ve mavi olmak üzere 5 farklı renk seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan modelin özelliklerine değinecek olursak; beklendiği ve birçok detayının belli olduğu iPhone 12 gücünü A14 Bionic işlemci yongasından alıyor.

iPhone 12'de 6.1 inç büyüklüğünde Super Retina OLED panel ekran kullanılıyor. Cihazda kullanılan bu ekranın çözünürlüğü 1792 x 828 piksel değerinde olacak. iOS 14 ile birlikte karşımıza çıkan cep telefonu, 4 GB RAM, 64 / 256 / 512 GB depolama seçenekleri, 2775 mAh pil, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği gibi özellikler sunuyor.

iPhone 12'de 12 MP + 12 MP şeklinde, geniş ve ultra geniş açılı çift arka kamera kullanılıyor. Birinci kamera geniş açı sunarken ikinci kamera ise ultra geniş açı özelliğine sahip. iPhone'un geliştirilen ön kamerası ise 12 MP çözünürlük sunuyor.

Telefonda ana kamera videoda 4K 60 fps çözünürlük sunarken ön kamera ise 4K 30 fps video kayıt özelliğine sahip. Telefonun ön kamerası iPhone 11'de olduğu gibi ağır çekim özelliği ile geliyor. Telefonda yine bir önceki modelinde olduğu gibi, Smart HDR ve gelişmiş gece modu özelliği de yer alıyor.

iPHONE 12'NİN FİYATI NE KADAR?

5.4 inç OLED Super Retina XDR ekran ile gelen iPhone 12 Mini ise iPhone 12 ile aynı özelliklere sahip daha küçük boyutlara sahip bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı.

iPHONE 12 PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

Lansman kapsamında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max de görücüye çıktı. iPhone 12 Pro'nun ABD'deki başlangıç fiyatı 999 dolar iPhone 12 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1099 dolar olarak açıklandı.