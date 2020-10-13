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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ifadeye çağrıldı

Tunceli'de Munzur Gözeleri'nde yapımı devam eden peyzaj projesini protesto etmek için 'insan zinciri' oluşturan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve 80 kişi hakkında, toplantı ve gösteri yasağına muhalefetten soruşturma başlatıldı.
 13 Ekim 2020 20:45
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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ifadeye çağrıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan ve her yıl ziyaretçi akınına uğrayan Munzur Gözeleri için hazırlanan 8 milyon liralık proje, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı.

Devam eden peyzaj projesine tepki için 23 Ağustos'ta Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da katılımıyla 'insan zinciri' eylemi gerçekleştirildi. Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı da Tunceli Valiliği'nin 14.08.2020 tarihli ve il genelindeki tüm toplantı, gösteri ve eylemleri yasakladığı kararını gerekçe göstererek, Maçoğlu ve 80 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Maçoğlu ifadeye çağırıldı.
DHA
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