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Akrobasi pilotu Costa: En unutamadığım ülke Türkiye

Dünyanın en iyi akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Dario Costa, "25 ülkede gösteri yaptım ve 'Aralarında unutamadığın ülke hangisi' diye sorarsanız, yanıtım kesinlikle 'Türkiye' olur" dedi.
 13 Ekim 2020 21:09
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Akrobasi pilotu Costa: En unutamadığım ülke Türkiye

Red Bull Sky Tour kapsamında Marmaris, İstanbul ve Gaziantep'te akrobatik hava gösterisi gerçekleştiren Costa, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Akrobasi uçuşu pilotu, "Bugüne kadar aralarında İtalya, Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın yer aldığı 25 ülkede gösteri uçuşu yaptım. 'Aralarında unutamadığın ülke hangisi' diye sorarsanız, yanıtım kesinlikle 'Türkiye' olur" şeklinde konuştu.

"MANZARADAN DA ÖTESİ, TÜRKLER ÇOK SICAKKANLI"

Türkiye'nin bu kadar benzersiz manzaraya sahip olduğunu yeni keşfettiğini ifade eden İtalyan pilot, "Türkiye çok güzel. Her şey şahane. Burada tanıştığım insanlar en iyisi. Türkler çok sıcakkanlı ve arkadaş canlısı. Her gösterimde çok heyecanlandılar ve bunu bana öyle güzel yansıttılar ki bu da beni teşvik etti. Dünyanın hiçbir yerinde insanların bu kadar heyecanlandığını görmemiştim. Bu yüzden Türkiye'ye gelip gösteri yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.
DHA
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