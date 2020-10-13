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Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı

İzmir'de, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte kokulu kırtasiye ürünlerine karşı velileri uyardı. Bu tür ürünlerin solunum yollarında alerjik şikayetler oluşturduğunu söyleyen Işık, "Çocuklar burun akıntısı, burunda yanma, nefes darlığı gibi solunum problemleri yaşıyorlar. Hele ki çocuk, genetik olarak alerjiye yatkın ise ileride astım gelişmesine neden oluyor" dedi.
 13 Ekim 2020 21:13
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Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte veliler, kırtasiye malzemeleri satışı yapan dükkanların yolunu tuttu. Ancak uzmanlar, çocukların ilgisini çeken kokulu malzemeler konusunda uyarıyor. Bu tür ürünlerin solunum yoluyla alındığında baş dönmesi, bulantı, koordinasyon bozukluğu, öksürük ve nefes darlığına neden olduğunu aynı zamanda kalp, dolaşım ve beyin aktivitesi üzerinde de etkisi olduğunu bildiren uzmanlar, kırtasiye malzemeleri alınırken mutlaka etiketler üzerindeki bilgilerin de dikkatlice okunması gerektiğini söyledi. Kokuların solunum yollarını etkilediğini söyleyen Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Solunum yollarında alerjik şikayetler meydana geliyor. Burun akıntısı, burunda yanma, nefes darlığı gibi solunum problemleri yaşıyorlar. Hele ki çocuk genetik olarak alerjiye yatkın ise ileride astım gelişmesine neden oluyor" dedi.

'KOKULU KIRTASİYE ÜRÜNLERİ KULLANILMAMALI'

Çocukların gün boyu koklama ihtiyacı hissettiğini belirten Uzm. Dr. Işık, "Bu da ileride başka maddelere bağımlılık oluşturması açısından riskli bir durum. Süslü püslü, kokulu olması çok hoşlarına gidiyor ama gerçekten içeriğindeki kimyasallar nedeniyle çok zararlı ürünler. Ebeveynlerimize kokulu kırtasiye malzemelerini kullanmamalarını öneriyorum. Veliler içeriklerine bakıp, bitkisel veya içeriği organik ürünleri kullanabilirler. Bu ürünler boyalarıyla da deride alerjik şikayetlere sebep oluyor. Bu yaştaki çocuklar ellerindekileri ağızlarına götürmeye alışıklar dolayısıyla boyaların içindeki kimyasallar onları olumsuz etkiliyor. Kokuları yüzünden çocuklarda bağımlılık oluşabiliyor" diye konuştu.

Kırtasiye malzemeleri satın alan velilerden Ümran Kural, "Renkli ve kokulu kırtasiye malzemeleri kızımın hoşuna gidiyor, almak istiyor. Veliler olarak bizler içinde ne olduğunu bilmiyoruz ve korkuyoruz ama onlar çok seviyor. Ben de daha önceden kızıma kokulu silgi aldım ama korkuyoruz içindeki maddelerden dolayı. Bence renklendiriciler zararlıdır koku olarak da solunması zararlı olabilir" dedi.

'ÇİÇEK GİBİ KOKUYOR'

Okul alışverişinde defter, kalem ve silgi satın aldığını söyleyen Dilruba Kural (10), "Güzel kokanlardan çok fazla almadım. Defterin görüntüsünü beğenirsem onlardan alıyorum. Bence zararlı olabilirler" diye konuştu. Sezin Yılmaz (7), "Benim kokulu kitabım var ve böğürtlen kokuyor. Bence zararlı olabilir ama çok seviyorum" derken Feyza Cankurt (7), "Benim kokulu silgim var. Çiçek gibi kokuyor. Mis gibi kokmasına bayılıyorum. Hep onunla siliyorum" dedi.
DHA
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