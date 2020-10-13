1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesine 1970'li yıllarda dikilen sarmaşık fidanı büyüdü ve tüm okulu kapladı. Duvarlarını saran sarmaşık sayesinde doğa tarafından mantolanmış şekilde görülen okulun bahçesinde de 100'ün üzerinde ağaç bulunuyor. Okul, içinde barındırdığı canlılarla botanik bahçesini andırıyor.
 13 Ekim 2020 21:15
+Aa- Yazdır
Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski çalışanlarından Mehmet Memiş'in, idari bölümlerin de bulunduğu A Blok çevresine 1970'li yıllarda diktiği sarmaşık zamanla büyüdü. Adının hakkını verircesine tüm binayı saran bitki, duvarları, doğa tarafından mantolanmış bir görüntüye büründürdü. 24 bin metrekarelik kampüse sahip, bahçesindeki 100'ün üzerinde ağacı da barındıran ve bu görüntüsüyle botanik bahçesini andıran bu yemyeşil okul hem öğrencilerin hem de kent yaşayanlarının büyük ilgisini çeker hale geldi.

'BOTANİK BAHÇESİNİ ANDIRAN BİR YAPIYA SAHİBİZ'

Sarmaşığın hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Okul Müdürü Osman Tezgiden, "1970'li yıllarda Mehmet Memiş isimli görevlimizin okulumuzun bir köşesine diktiği sarmaşık fidesi, yıllar boyunca okulumuzun çevresini kaplamış. Yeşil bir doğal kaplama oluşturmuş. Yine okulumuzun bahçesinde, 100'ün üzerinde var olan ağaçlarımızla içinde barındırdığı canlılarımızla botanik bahçesini andıran bir yapıya sahibiz" dedi.

'BAHÇEDE GÜN YAPIYORLAR'

Okulun bahçesinde çocukların oynadığını ve bazen kadınların toplanarak gün yaptıklarını aktaran Tezgiden, "Okulumuz Afyonkarahisar'da şehir merkezinde yer almakta ve yeşiliyle bahçesindeki imkanları ile dikkat çekmekte. Gerek küçük çocuklar olsun gerek hanımefendiler, okulun bahçesindeki imkanlardan faydalanmak üzere geliyor. Burada gün yapan kadınları bazen görüyoruz. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Yine okulumuzun yeşil örtüsü güneş ışınlarını kırdığı için yazın daha serin bir ortamda çalışma imkanına sahibiz" diye konuştu.

'OKUL YAZ KIŞ FOTOĞRAF MERAKLILARININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR'

Okuldaki yeşil dokunun yaz kış dikkati çektiğini belirten müdür Osman Tezgiden, "Okulumuzda bulunan ağaçların, sarmaşığın bakımı yine okul personelimiz tarafından yapılıyor. Yazın yeşiliyle kışın da kar yağdığı zamanki görüntüsüyle fotoğraf meraklılarının dikkatini çekiyor okul bahçemiz. Onlar gelip, zaman zaman fotoğraf çekiyor" dedi.

'BU OKULDA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM'

Ağaçların ve sarmaşığın bakımı ile ilgilenen okul personeli Akif Başyiğit de şöyle dedi:

"5-6 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Okulumuzun bahçesiyle sarmaşıklarıyla ilgilenmekteyiz. Yılın belli zamanlarında ağaçların bakımı ve budama işlemleri oluyor. Sarmaşıkların camlarını kapatan yerlerini ve belirli yerlerini budama ve temizleme yapıyoruz. Okulumuz çok hoş bir okul, güzel bir okul. Bu okulda çalışmaktan mutluyum. Okulumuz dışarıdan bakıldığında dikkati çeken bir okul, görüntüsüyle olsun, tarihi yapısıyla olsun. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bu yeşil ortamda oturuyor, vakit geçiriyorlar."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
1 öğrenci ile 2 öğretmende korona çıktı, sınıflar karantinaya alındı
13 Ekim 2020 13:52		 Meslek lisesi maske ve dezenfektan üretimini 5'e katladı
12 Ekim 2020 23:00
Lise öğrencileri günde bir ton dezenfektan üretiyor
12 Ekim 2020 17:33		 Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başlıyor
12 Ekim 2020 06:10
Fabrika gibi okul; 7 ayda 1 milyon 500 bin maske ürettiler
11 Ekim 2020 17:18		 Meslek lisesi öğretmenleri yerli sabit ısı ölçer cihazı üretti
11 Ekim 2020 16:51
Temizlik malzemesi üreten meslek lisesi 7 milyon lira ciro hedefliyor
10 Ekim 2020 11:54		 Öğretmenler, uzaktan eğitim derslerini sınıflarında işliyor
09 Ekim 2020 20:12
Veliler endişelendi, sınıf okulun bahçesine taşındı
09 Ekim 2020 17:01		 Selin vurduğu okul öğretmenler tarafından temizlendi
08 Ekim 2020 23:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:34 - Işıklandırılan Tortum Şelalesi, 24 saat gezilebiliyor21:32 - Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis açıklamasına sert tepki21:15 - Şehrin ortasında botanik bahçesini andıran okul21:13 - Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı21:12 - 25 yıldan bu yana uçak'ta unutulan eşyaları satıyor21:09 - Akrobasi pilotu Costa: En unutamadığım ülke Türkiye
20:49 - Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı20:45 - Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu ifadeye çağrıldı20:43 - Apple, iPhone 12 modelleri görücüye çıktı! İşte özellikler20:42 - Kucağında çocuğuyla araç süren kişi gözaltına alındı20:29 - Karabük'te ilkokul öğrencilerine tedbiren 'ev izolasyonu'20:16 - Yapılan son ankete göre en büyük 3. parti kararsızlar
20:13 - Ormana çöp atılmasına muhtardan tepki20:11 - Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif komisyondan geçti20:09 - Yerli aşı için kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada19:58 - Ak Parti'den 'erken seçim' açıklaması19:49 - Anzer balı'nın kilosu bin liradan satışa çıkarıldı
19:48 - Prof. Dr. Ceyhan: Islanan maske özelliğini kaybeder
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, yol kenarlarındaki gerçek yeşil peyzajları sökerek, duvarları resimle boyamasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Korona virüsünde korkutan gelişme: Aşı testleri durdu
İstanbul'da ekmeğe zam yapıldı
Başkent'tin yeni metro ihalesini İBB şirketi kazandı
Ehliyetsiz sürücüden polise... Dayım emniyet amiri, annem katip
60 bin liralık soruyu, kardeşine aldığı 40 liralık radyo sayesinde bildi
MEB'den '30 öğrenci karantinada' iddiasına yalanlama
AÖF vize sınavları online yapılacak
Adalet Bakanlığı personel alımını kim geciktiriyor?
Doğu Perinçek'ten olay iddia... Devlet, Abdullah Öcalan'ı çıkaracak!
Roller değişti... İstanbul'daki hasta sayısı Ankara'nın iki katına çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23 nolu sgk kodu ile işten çıkarılma 1
mustafa akıncı'nın küstah çıkışı 2
istifa etmeye davet etme 1
Sezen Cumhur Önal 1
11.10.2020 rusya vs türkiye maçı 3
ölü helvası 2
sözlükte güncel konulara pek yer verilmemesi 1
şambali 1
14.10.2020 fenerbahçe vs cska moskova maçı 2
Kaz güden 1
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu Geçici İşçi Alacak
Karadeniz Ereğli Polisevi 3 İşçi Alacak
Manisa Yunusemre SYDV Personel Alım İlanı
Yozgat Saraykent SYDV Personel Alım İlanı
Denizli Bekili SYDV Personel Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam