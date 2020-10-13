Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
KKTC Cumhurbaşkanı'nı tehdit eden şüpheli gözaltında
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden video yayınlayarak tehdit ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
|13 Ekim 2020 22:08
|+Aa- Yazdır
İstanbul Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik, tehdit içeren başlıkla yayınladığı videoya ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, videoda görünen kişinin Yılmaz Ecevit K. olduğunu ve Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Tutarsız davranışlarda bulunduğu öğrenilen şüpheliye ait cep telefonu ve sim kart ile telefona takılı hafıza kartına el konuldu.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hasta bakıcıyı darp eden 2 kardeş gözaltına alındı
13 Ekim 2020 22:27
|Belediye Başkanı tartıştığı kişi tarafından darp edildi
13 Ekim 2020 22:15
|Babasını öldürüp intihar etti
13 Ekim 2020 18:40
|Aynı odada uyuyan annesini öldüren sanıktan kan donduran savunma
13 Ekim 2020 18:27
|Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı
13 Ekim 2020 17:33
|Adnan Oktar'a villadan neden gizlice kaçtığı soruldu
13 Ekim 2020 17:15
|3 kişiyi öldürdü, kendini söyle savundu: Suç işlediğimde deliydim
13 Ekim 2020 17:00
|Ehliyet sınavına gizli kamerayla girenler yakalandı
13 Ekim 2020 16:58
|Ölümlere neden olan sahte içkiye karşı mücadele hız kesmiyor
13 Ekim 2020 16:14
|Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
13 Ekim 2020 16:06