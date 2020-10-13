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Yozgat Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Ankara'da hastanede tedavisi süren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
 13 Ekim 2020 22:13
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Yozgat Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Ankara'da hastanede tedavisi süren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Köse, halsizlik şikayeti ile 1 Ekim'de başvurduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün izole olmak için evde ailesiyle birlikte karantinaya girdiğini belirtti.

Köse, rahatsızlığımın artması üzerine tedavisine şehir hastanesinde devam edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dün akşam doktorlarımızın isteği doğrultusunda tedavi için Ankara'ya sevk edildim. Rabbime hamdolsun sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu süreç içerisinde arayan soran, dua eden tüm kardeşlerime, değerli büyüklerime, hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa nasip etsin. Bu salgını ciddiye almanızı temenni ediyor, maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle istirham ediyorum. Allah'a emanet olun."

Anadolu Ajansı
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