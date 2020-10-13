Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Belediye Başkanı tartıştığı kişi tarafından darp edildi
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık darp edildi.
|13 Ekim 2020 22:15
|+Aa- Yazdır
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık darp edildi.
Alınan bilgiye göre, Sağlık, ilçe merkezinde Ş.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ş.Ç, bir süre sonra Sağlık'a saldırdı.
Sağlık, yere düştü. Çevredekiler Ş.Ç'yi yakaladı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Belediye Başkanının kolunun incindiği öğrenildi.
Ş.Ç, gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hasta bakıcıyı darp eden 2 kardeş gözaltına alındı
13 Ekim 2020 22:27
|KKTC Cumhurbaşkanı'nı tehdit eden şüpheli gözaltında
13 Ekim 2020 22:08
|Babasını öldürüp intihar etti
13 Ekim 2020 18:40
|Aynı odada uyuyan annesini öldüren sanıktan kan donduran savunma
13 Ekim 2020 18:27
|Kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı
13 Ekim 2020 17:33
|Adnan Oktar'a villadan neden gizlice kaçtığı soruldu
13 Ekim 2020 17:15
|3 kişiyi öldürdü, kendini söyle savundu: Suç işlediğimde deliydim
13 Ekim 2020 17:00
|Ehliyet sınavına gizli kamerayla girenler yakalandı
13 Ekim 2020 16:58
|Ölümlere neden olan sahte içkiye karşı mücadele hız kesmiyor
13 Ekim 2020 16:14
|Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
13 Ekim 2020 16:06