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Belediye Başkanı tartıştığı kişi tarafından darp edildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık darp edildi.
 13 Ekim 2020 22:15
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Belediye Başkanı tartıştığı kişi tarafından darp edildi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Belediye Başkanı Hayati Sağlık darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık, ilçe merkezinde Ş.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ş.Ç, bir süre sonra Sağlık'a saldırdı.

Sağlık, yere düştü. Çevredekiler Ş.Ç'yi yakaladı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Belediye Başkanının kolunun incindiği öğrenildi.

Ş.Ç, gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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